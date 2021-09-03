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Ростовский СКА переиграл «Форте»

Ростовский СКА переиграл «Форте»
Источник фото: Пресс-служба футбольного клуба.

И те и другие шли во главе таблицы, потому игра была особенно ценна для обеих команд.

Ближе к середине первого тайма СКА открыл счёт после атаки по правому флангу – прострел на ближнюю штангу, удар в угол Артёма Федчука, 1:0. Через несколько минут «Форте» заработал и реализовал пенальти – 1:1. Но чуть позже арбитр указал на точку уже у ворот красно-чёрных. Дмитрий Мичуренков удар с точки реализовал, 2:1.

Во второй тайме СКА имел заметное преимущество, но долго не мог его воплотить в голы. Лишь на 74-й минуте Мичуренков головой отправил мяч в сетку. Сразу же СКА забил ещё, воспользовавшись ошибкой голкипера «Форте», 4:1. Таганрожцы заработали и реализовал штрафной (4:2), но этого явно было мало. На последних минутах игры армейцы убежали в контратаку и довели отрыв до крупного – 5:2.

В других матчах тура песчанокопская «Чайка» обыграл в гостях махачкалинский «Легион Динамо» 1:0, «Ессентуки» взяли верх над майкопской «Дружбой» 2:1, махачкалинский «Анжи» переиграл на выезде «Биолог-Новокубанск» 2:0, нальчикский «Спартак» был сильнее пятигорского «Машука-КМВ» 2:1, махачкалинское «Динамо» одолело «Туапсе» 1:0, ставропольское «Динамо» разгромило павловскую «Кубань Холдинг» 3:0, а новороссийский «Черноморец» не оставил шансов владикавказской «Алании-2» 5:0.

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