Ростовский хоккейный клуб не смог пробиться в плей-офф текущего чемпионата ВХЛ

Фото:ХК Ростов

Ростовский хоккейный клуб не смог пробиться в стадию плей-офф текущего чемпионата ВХЛ. Игры финала стартуют 22 марта.В розыгрыше Кубка Петрова примут участие 16 лучших коллективов лиги. "Ростов", завершив регулярный сезон с 69 очками после 63 сыгранных матчей, не попал в число участников плей-офф, заняв лишь 22-е место.Предыдущее участие "кондоров" в матчах на выбывание датируется сезоном-2021/2022, когда в 1/8 финала они уступили тольяттинской "Ладе" в серии со счетом 2:4. Сезоном ранее команда под руководством Григория Пантелеева проиграла "Дизелю" в первом раунде плей-офф с сухим счетом – 0:4.Донской команде осталось два последних матча в сезоне-2024/25.