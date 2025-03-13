Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовский хоккейный клуб не смог пробиться в плей-офф текущего чемпионата ВХЛ

Ростовский хоккейный клуб не смог пробиться в плей-офф текущего чемпионата ВХЛ
Ростовский хоккейный клуб не смог пробиться в стадию плей-офф текущего чемпионата ВХЛ. Игры финала стартуют 22 марта.

В розыгрыше Кубка Петрова примут участие 16 лучших коллективов лиги. "Ростов", завершив регулярный сезон с 69 очками после 63 сыгранных матчей, не попал в число участников плей-офф, заняв лишь 22-е место.

Предыдущее участие "кондоров" в матчах на выбывание датируется сезоном-2021/2022, когда в 1/8 финала они уступили тольяттинской "Ладе" в серии со счетом 2:4. Сезоном ранее команда под руководством Григория Пантелеева проиграла "Дизелю" в первом раунде плей-офф с сухим счетом – 0:4.

Донской команде осталось два последних матча в сезоне-2024/25.
Фото:ХК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.