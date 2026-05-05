На Дону аптека заплатит штраф за фальшивые рецепты и нарушения хранения

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал аптеку «Ривьера». Основанием для судебного разбирательства стали многочисленные нарушения, выявленные проверкой в аптеке, расположенной в Новочеркасске по улице Котовского, 21.Проверка, проведенная в феврале 2026 года, началась с инцидента безрецептурного отпуска противосудорожных препаратов. Оказалось, что аптека реализовывала лекарства по недействительным рецептам. Рецептурные бланки были оформлены с грубыми ошибками: отсутствовали данные о городе проживания пациентов, вместо даты рождения стоял просто возраст, а подписи врачей зачастую были поддельными или отсутствовали вовсе.Кроме того, рецепты, которые должны были быть погашены и возвращены покупателям, вместо этого оставались в аптеке, не имея отметки о недействительности.Не менее серьезные нарушения были выявлены и в условиях хранения медикаментов. Часть лекарств, требующих более высокой температуры, хранились в холодильнике при +5 градусах, в то время как, согласно инструкциям производителей, им необходим режим хранения в диапазоне от +8 до +15 градусов.По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Ривьера» был составлен протокол об административном правонарушении. Рассмотрев дело, арбитражный суд счел представленные доказательства достаточными для привлечения аптеки к административной ответственности и назначил соответствующий штраф.