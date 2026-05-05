В Ростовской области участок трассы Р-280 временно перекрыли
Участок трассы Р-280 в Ростовской области временно перекрыли. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».
По предварительным данным, меры ввели 5 мая на 82-83-м километрах трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь (Неклиновский район, Ростовская область) до 18:00. Проезд ограничен из-за капремонта автодороги. На участке организовано реверсивное движение и работает регулировщик.
Ограничения необходимы для подготовки проезжей части к перезапуску автомобильного движения на новую полосу дороги.