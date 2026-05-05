Жителей Ростовской области предупредили о риске ДТП на М-4 «Дон» из-за дождя
Жителей Ростовской области предупредили о риске ДТП на М-4 «Дон» из-за дождя. Об этом информирует Автодор.
Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться в некоторых районах региона утром 5 мая. Также дожди ожидаются местами в Краснодарском крае.
Мокрый асфальт ухудшает сцепление колес с дорогой. Из-за этого увеличивается риск возникновения дорожных аварий. В период дождя автовладельцам важно снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди едущего авто.