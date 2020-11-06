Ростовская гимнастка взяла золото на Чемпионате России

Ростовчанка взяла золото на Чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Пензе с 4 по 8 ноября. Жительница Ростова-на-Дону рассказала о своей подготовке к самому серьёзному в этом году выступлению.По информации DonDay.ru, для Марии Харенковой, как и для всех участниц турнира, это были самые важные и значимые соревнования после самоизоляции в период пандемии. На Чемпионат приехали спортсменки со всей страны.Ростовчанка готовилась к всероссийским соревнованиям очень долго. Тренировки проходили в зале, а во время карантина дома.В командном первенстве сборная Ростовской области заняла третье место. А в личном упражнении на бревне девушке удалось завоевать золото.Семья Марии Харенковой очень обрадовались результатам спортсменки. Девушка смогла показать высокий уровень подготовки, несмотря на длительный перерыв.Добавим, гимнастка пришла в большой спорт в три года. Её мама была тренером, и вместе с дочкой она ходила в зал и проводила совместные тренировки. Упорство и волевой дух Марии сделали девушку чемпионкой России. Родственники уверены, что девушка добьётся ещё больших высот в спорте.