Ростовская гимнастка взяла золото на Чемпионате России
Ростовчанка взяла золото на Чемпионате России по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Пензе с 4 по 8 ноября. Жительница Ростова-на-Дону рассказала о своей подготовке к самому серьёзному в этом году выступлению.
По информации DonDay.ru, для Марии Харенковой, как и для всех участниц турнира, это были самые важные и значимые соревнования после самоизоляции в период пандемии. На Чемпионат приехали спортсменки со всей страны.
Ростовчанка готовилась к всероссийским соревнованиям очень долго. Тренировки проходили в зале, а во время карантина дома.
- Для такой спортивной дисциплины главной тренировкой является хореография, где изучаются прыжки, повороты для вольных упражнений, а также растяжка. Это необходимо, чтобы красиво выполнять трюки на бревне, - объяснила 22-летняя Мария.
В командном первенстве сборная Ростовской области заняла третье место. А в личном упражнении на бревне девушке удалось завоевать золото.
- Соревнования прошли максимально приятно и никаких сложностей не возникло, - подчеркнула ростовчанка.
Семья Марии Харенковой очень обрадовались результатам спортсменки. Девушка смогла показать высокий уровень подготовки, несмотря на длительный перерыв.
Добавим, гимнастка пришла в большой спорт в три года. Её мама была тренером, и вместе с дочкой она ходила в зал и проводила совместные тренировки. Упорство и волевой дух Марии сделали девушку чемпионкой России. Родственники уверены, что девушка добьётся ещё больших высот в спорте.