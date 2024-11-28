В Ростове сносят пережившее войну здание гостиницы «Метрополь»

Фото: ростов.ру

В центре Ростова начали сносить историческую постройку № 56 на улице Шаумяна. Это бывшая гостиница «Метрополь». Корреспондент Donday побывал на месте работ 28 ноября.В конце XIX — начале XX века было построено кирпичное здание, которое впоследствии стало гостиницей «Метрополь». Его владельцами были братья Воловы, которые хотели сделать из него роскошный отель.Здание построено с размахом. Его украшали лепнина, декор и архитектурные элементы. Также были предусмотрены разнообразные услуги для гостей. За время своего существования оно несколько раз меняло название: «Метрополь», «Бристоль», «Люкс» и другие.После войны здание было перестроено до неузнаваемости, превратившись из гостиницы в нечто иное. С течением времени постройка пришла в упадок и в 2017 году была признана аварийной.В начале сентября на сайте государственных закупок был размещен тендер на снос двух зданий по адресу: улица Шаумяна, 56 и 58. Одно из них, по некоторым данным, является объектом культурного наследия. В этом доме в течение 14 лет проживала известная балерина Фея Балабина.Местные защитники исторических памятников утверждают, что по закону нельзя сносить здания, которые являются объектами культурного наследия. Во время демонтажа дома № 56 рабочие должны сохранить стены, которые примыкают к дому № 58. Это необходимо для того, чтобы сохранить бывший дом балерины и впоследствии провести его реконструкцию.Пока что стены здания остаются нетронутыми. Однако на кадрах видно, что крыша была повреждена специальной техникой. Можно предположить, что дом балерины останется на своем месте. Однако пока не известно, что будет построено на месте бывшего отеля, который находится рядом с аварийным объектом культурного наследия.