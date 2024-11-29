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Остановку машин запретят на Темерницкой в Ростове с 30 ноября

Остановку машин запретят на Темерницкой в Ростове с 30 ноября
С 30 ноября в Ростове на улице Темерницкой запретят остановку транспортных средств. Информация об этом опубликована на сайте городской информации.

Ограничения введут на участке от дома № 71 до переулка Семашко с северной стороны. Меры будут действовать в круглосуточном режиме. По мнению специалистов, это поможет увеличить пропускную способность на дороге.

Участок, где введут ограничения, проходит вдоль бывших дореволюционных зданий, которые со скандалом снесли в мае 2022 года. Речь идет о домах № 30 и № 32 в переулке Семашко. Последний являлся бывшим памятником архитектуры.
Фото: Ростов.Ру
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