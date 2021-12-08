Ростовчанки вместе со сборной России сыграли со Словенией вничью

Фото: «Ростов-Дон»

Основной раунд чемпионата мира, который проходит в эти дни в Испании, начался с неудачи – действующий олимпийский вице-чемпион не смог обыграть сборную крохотной страны.С первых минут игра была равной. Россиянки к концу первого тайма и вовсе отстали на 2 гола, но смогли закончить первые полчаса матча, проигрывая всего 1 мяч – 14:15. Во втором тайме Словения повела в счёте и даже была впереди «+4», однако в нервозной концовке подопечные Людмилы Бодниевой всё-таки ушли от поражения, забив в последней атаке. Итог – ничья 26:26.В матче сыграли четыре игрока «Ростов-Дона» - Юлия Манагарова забила 5 голов и стала лучшим игроком вечера, Анастасия Лагина отразила 20% бросков по своим воротам, Ярослава Фролова и Милана Таженова результативными действиями не отметились.В остальных встречах дня на Чемпионате мира Сербия превзошла Черногорию 27:25, Норвегия крупно обыграла Пуэрто-Рико 43:7, Узбекистан победил Иран 37:32, Нидерланды сломили сопротивление Румынии 31:30, а Ангола была сильнее Камеруна 35:24.Следующий матч Россия проведёт 11 декабря – против Черногории.