Ростовчане завоевали три серебра и бронзу на Всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу

Донские спортсмены заняли призовые места во Всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. Турнир проходил с 9 по 11 октября в Ростове-на-Дону.В соревнованиях участвовали более 1 000 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Тулы, Симферополя, Краснодара и других городов России. Ростов представили клубы «Престиж» и «Орион».- Номера в акробатическом рок-н-ролле ребята продемонстрировали в парах, - рассказала тренер ростовского клуба «Престиж» Кристина Белая. - Из наших участников серебро взяли Антон Нижников и Елена Мирошникова, а бронзу - Даниил Прокопченко и Алена Гордиенко.Также два серебра донской столице принесли воспитанники клуба «Орион» - Артем Амарский и Виктория Юсуфова, Никита Мельников и Ева Валиева.К этому турниру спортсмены готовились не один месяц. Во время тренировок большую часть времени ребята уделяли непосредственно танцу. Воспитанники ростовских клубов акробатического рок-н-ролла в основном оттачивали технику выполнения сложных элементов.Как правило, номера для выступлений ставят тренеры, однако Антон Нижников и Елена Мирошникова в этот раз стали авторами собственного выступления. Ребята продемонстрировали свою гибкость и технику, сделали номер сложным и разнообразным. Старания не прошли даром - ростовские спортсмены заняли второе место во всероссийском соревновании.По словам Кристины, этот вид спорта вызывает у ребят интерес своей уникальностью. Акробатический рок-н-ролл захватывающий и необычный в своем сочетании с динамичным танцем.На достигнутом спортсмены останавливаться не намерены. Сейчас ростовские медалисты готовятся к Кубку России по акробатическому рок-н-роллу, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.