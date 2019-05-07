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Ростовчане завоевали серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по водному поло

Ростовчане завоевали серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по водному поло
Донские спортсмены стали призерами соревнований по водному поло среди юношеских команд со всей страны. На состязания, проходившие с 3 по 8 мая в Астрахани, приехали ребята из Дзержинска, Москвы, Челябинска, Саратова, Волгограда, Московской и Ленинградской областей, а также из Казахстана.

В турнире принимали участие юные пловцы от 13 до 14 лет. Ростов-на-Дону представляли спортсмены из школы № 22.

В финале разгорелась принципиальная борьба. За первое место дончане поборолись с хозяевами соревнований, которые по итогу матча оказались сильнее, забили больше мячей в ворота соперника и заняли первое место. Ростовчанам досталось серебро.

Однако звание лучшего бомбардира все же досталась игроку донской команды Андрею Кирсанову.

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