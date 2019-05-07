Ростовчане завоевали серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по водному поло



Донские спортсмены стали призерами соревнований по водному поло среди юношеских команд со всей страны. На состязания, проходившие с 3 по 8 мая в Астрахани, приехали ребята из Дзержинска, Москвы, Челябинска, Саратова, Волгограда, Московской и Ленинградской областей, а также из Казахстана.



В турнире принимали участие юные пловцы от 13 до 14 лет. Ростов-на-Дону представляли спортсмены из школы № 22.



В финале разгорелась принципиальная борьба. За первое место дончане поборолись с хозяевами соревнований, которые по итогу матча оказались сильнее, забили больше мячей в ворота соперника и заняли первое место. Ростовчанам досталось серебро.



Однако звание лучшего бомбардира все же досталась игроку донской команды Андрею Кирсанову.