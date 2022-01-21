«Ростов-Волей» уступил сопернику из Ставрополя

Фото: Ростов-Волей.

Вторая игра сложилась не в пользу ростовской команды.Первый сет взяли подопечные Владимира Березнякова – 25:18, почти без шансов для соперника. Во второй партии гости уже были заметно собраннее – 25:20, 1:1 в матче. Третий отрезок матча прошёл в равной борьбе – и те, и другие могли решить дело в свою пользу, но немного больше повезло ставропольчанам, 24:26. В четвёртой части поединка вновь команда гостей играет чуть лучше и забирает партию и весь матч – 22:25, и 1:3.В таблице чемпионата страны среди команд Высшей Лиги «Б» дружина Владимира Березнякова на том же 7-м месте из 10.Очередные матчи «Ростов-Волей» сыграет против этого же соперника, но уже в Ставрополе – 5 и 6 февраля.