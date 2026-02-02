В центре Ростова с доходного дома Гершковича начали отваливаться фрагменты фасада

Фото: Дондей

В центральной части Ростова с доходного дома Гершковича начали отваливаться большие фрагменты фасада, которые падали на пешеходную зону. Об этом сообщили местные жители еще 31 января.Здание находится на улице Большой Садовой, 160. Опасный участок оцепили сигнальной лентой. Но, к сожалению, спустя сутки ее оборвали. Представители УК уточнили, что ремонт фасада невозможен по ряду причин.- Поскольку дом имеет охранный статус, вначале необходимо согласовать все ремонтные работы с комитетом по охране ОКН, — рассказывает Сергей К. — Чтобы это сделать, разработать проектно-сметную документацию, но на нее тоже нужно выделить деньги.В доме восемь квартир. Жильцы, скорее всего, не смогут собрать средства на профессиональный ремонт. Остается лишь надеяться, что в случае сильного снегопада очередной фрагмент фасада не упадет на кого-нибудь из них.Как рассказала краевед Александра Кирей, тогда еще одноэтажное здание построили в начале 20-го века. В 1912 году будущий особняк достался 45-летней Татьяне Гершкович. Благодаря усилиям умелой женщины здание было перестроено и стало приносить доход. В 1913 году маленький домик превратился в роскошный особняк в стиле модерн, который сохранился до наших дней.