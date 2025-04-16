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ФК "Ростов" проиграл "Зениту" в ответном кубковом матче

ФК "Ростов" проиграл "Зениту" в ответном кубковом матче
Донской клуб потерпел неудачу в ответном кубковом матче против «Зенита». Игра прошла 16 апреля в городе Санкт-Петербурге.

На 26-й минуте Александр Соболев, игрок команды соперников, забил гол в ворота «Ростова», однако после просмотра VAR арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Первая половина игры закончилась без забитых мячей.

Тем не менее во втором тайме Соболеву удалось забить гол. Второй мяч в ворота «Ростова» забил нападающий Матео Кассьерра.

Футболисты из Ростова не смогли ни разу успешно завершить атаку. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 0:2.
Фото: ФК Ростов
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