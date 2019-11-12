«Ростов» стал самой бьющей командой сезона



«Ростов» назвали самой бьющей командой сезона. Об этом рассказали в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.



В сообщении сказано, что, в среднем, «жёлто-синие» в каждом матче делают 16,2 удара. Из них 6,3 попадают в створ ворот. Этот показатель оказался самым лучшим среди команд РПЛ.



ФК «Ростов» действительно очень уверенно начал новый сезон. После яркой игры летом и в сентябре, октябрь и ноябрь выдались не очень удачными. Тем не менее, у клуба есть все шансы попасть в еврокубки и Лигу чемпионов.