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ФК «Ростов» может лишиться тренера и 6 игроков из-за долгов

ФК «Ростов» может лишиться тренера и 6 игроков из-за долгов
Футбольный клуб «Ростов» может понести большие потери. Сообщается, что из-за финансовых трудностей «жёлто-синие» могут потерять шесть игроков, а также главного тренера Валерия Карпина.

По данным издания «СЭ», в клубе уже три месяца не выдавали зарплату и премии футболистам. Хоть у «Ростова» и много спонсоров, они пока не помогают команде. Единственный источник поступлений — компания президента клуба Арташеса Арутюнянца.

К тому же, после яркой игры летом и в сентябре «Ростов» неудачно провёл октябрь и начало ноября. Однако, у команды пока есть все шансы попасть как в еврокубки, так и в Лигу чемпионов.

Если финансовая ситуация не изменится, то, по мнению экспертов, в зимнее трансферное окно «Ростов» будет вынужден продать нескольких игроков. Скорее всего, в список «ликвидов» попадут защитник Дмитрий Чистяков, форвард Элдор Шомуродов, полузащитники Матиас Норманн, Ивелин Попов, Роман Ерёменко и Алексей Ионов. Если события будут развиваться по такому сценарию, клуб расстанется с президентом Арташесом Арутюнянцем, спортивным директором Алексеем Рыскиным и главным тренером Валерием Карпиным.

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