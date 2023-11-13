«Ростов» уступил со счётом 1:2 «Спартаку» в гостях

Фото: ФК Ростов.

В последнем туре первого круга чемпионата страны ростовчане сразились с «народной командой».Начало осталось за хозяева. Михаил Игнатов открыл счёт уже на 4-й минуте встречи. А на 15-й он же отдал пас на Квинси Промеса после грубой ошибки вратаря ростовчан Сергея Песьякова – 2:0. При этом гости по игре не смотрелись хуже – у них тоже были свои моменты, только подводила реализация.Во второй половине вечера после нескольких замен «Ростов» прижал москвичей к воротам. На 77-й минуте Николай Комличенко заработал пенальти – защитник не успел спрятать руку после его удара головой. Максим Осипенко эффектно реализовал свой шанс.Играть оставалось более 10 минут. «Жёлто-синие» имели шансы, чтобы спасти матч, но не везло. Итог – проигрыш ростовской команды, 1:2.В остальных встречах тура в РПЛ «Рубин» (Казань) обыграл «Сочи» - 2:0, «Динамо» (Москва) победило «Оренбург» - 2:0, а «Пари НН» (Нижний Новгород) разделил очки с «Балтикой» (Калининград) - 0:0.В таблице РПЛ ростовчане - на 11-й строчке из 16. 26 ноября «Ростов» дома играет с «Пари НН».