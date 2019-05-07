«Ростов-Дон» уступил в финале Лиги Чемпионов



Ростовские гандболистки в финальной игре Лиги Чемпионов ЕГФ со счетом 24:25 проиграли венгерскому «Дьеру».



Пожалуй, это самый важный матч в сезоне 2018/2019. И в этом нет никакого преувеличения. Наверное, это самый важный не только в этом сезоне, но и вообще за несколько лет. В случае успеха «Ростов-Дон» стал бы вторым клубов в новейшей российской истории, которому удалось взять главный гандбольный трофей Европы (первый – звенигородская «Звезда» 2008-го года). Но увы. Не получилось.



В первом тайме игра была очень жесткой, с большим количеством фолом и почти мужской силовой борьбой. Разумеется, никто не собирался уступать. Соперники шли мяч в мяч. «Ростов-Дон» в какой-то момент повел в два мяча – 9:7, 10:8. Но потом случилось страшное – крайне невнятная десятиминутка от чемпиона России. За десять минут россиянки забили только один гол. А венгерки – 7. На перерыв команды ушли при преимуществе «Дьера» 15:11. Четыре гола по такой игре вполне можно было считать большим отрывом.



Второй тайм содержал в себе еще больше борьбы. «Дьер» к концу матча заработал две красный карточки. Большую часть тайма отрыв был примерно таким же – 3-5 мячей. В концовке, похоже, венгерские гандболистки либо слишком рано поверили в свою победу, либо элементарно устали. Подопечные Амброса Мартина прижали соперника и почти догнали. Но не хватило немного удачи. Итог – неприятное, обидное поражение 24:25. Хотя игра была абсолютно равной.



Лучшими бомбардирами игры стали Талешка Аморим у «Дьера» и Лоис Аббинг у «Ростов-Дона» - по семь точных бросков.



Теперь у дончанок стоит крайне сложная задача – постараться максимально быстро восстановиться физически и морально. Уже через пять дней (17 мая) предстоит в первом матче финальной серии чемпионата России среди клубов Суперлиги сразиться на выезде с тольяттинской «Ладой», а 21 числа соперники сыграют уже в Ростове-на-Дону. В случае необходимости третий матч пройдет также в донской столице.