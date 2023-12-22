«Ростов-Дон» разгромил ижевский «Университет»

Фото: ГК Ростов-Дон.

В игре чемпионата страны среди команд Суперлиги ростовчанки принимали команду с последнего места в таблице. Ижевский «Университет» не смог навязать борьбу лидеру чемпионата.Уже на первых минутах стало ясно, что сенсации не случится. К концу первой части игры «Ростов-Дон» вёл с астрономическим счётом 22:6. Во второй половине матча больше играли игроки ближайшего резерва, но даже они ещё больше увеличили отрыв. В конце матча он составил более двух десяткой голов. Итог — лёгкая победа ростовского клуба 40:19.По индивидуальным показателям лучшими у «Ростов-Дона» стали Кристина Кожокарь (7 мячей), Алина Кишко (7), Екатерина Зеленкова (4) и Валерия Ганичева (4).В остальных встречах тура в Суперлиге «Лада» (Тольятти) обыграла «Динамо-Синара» (Волгоград) 28:22, «Черноморочка» (Новороссийск) разгромила «Луч» (Москва) 42:29, а ЦСКА (Москва) был сильнее «АГУ-Адыиф» (Майкоп) 35:21.Свой следующий матч подопечные Ирины Дибировой сыграют дома 9 января, соперником будет «Черноморочка». В таблице предварительного этапа Суперлиги у ростовчанок 1 строчка из 12.