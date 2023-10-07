«Ростов-Дон» в гостях обыграл «Звезду» со счетом 32:27

Фото: ГК Ростов-Дон.

В игре чемпионата страны среди команд Суперлиги жёлто-чёрные в Звенигороде добились победы.Первый тайм был конкурентным. В нём у ростовчанок было минимальный перевес. На перерыв команды ушли при счёте 14:15. Во второй части вечера вице-чемпион уже имел более ощутимое преимущество и решил всё задолго до финальной сирены. Итог – ожидаемая победа «Ростов-Дона» 32:27.По индивидуальным показателям у «Ростов-Дона» самыми полезными стали Кристина Кожокарь (6 мячей), Юлия Манагарова (6) и Милана Таженова (5). У «Звезды» Марианна Егорова попала в цель 9 раз.В остальных встречах тура в Суперлиге «Кубань» (Краснодар) сенсационно обыграла ЦСКА (Москва) 32:31, «Черноморочка» (Новороссийск) победила «Динамо-Синара» (Волгоград) 30:26, а «Лада» (Тольятти) превзошла «Астраханочку» 32:28.В турнирной таблице Суперлиги только две команды пока не теряли очков – «Ростов-Дон» и «Лада». И именно они сыграют между собой в следующем туре, 19 октября в Ростове-на-Дону.