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«Ростов-Дон» разгромил ЦСКА

«Ростов-Дон» разгромил ЦСКА

«Ростов-Дон» и ЦСКА – две сильнейшие команды России последних трех лет. В концовке прошлого чемпионата «армейки» сместили ростовчанок с первого места и стали чемпионками. Теперь же «Ростов-Дону» предстоит отвоевать свой титул – первый матч остался за южанками.

В первые минуты «жёлто-чёрные» просто смяли соперника. Долгое время ЦСКА вообще не мог забить, а в обороне дела обстояли ещё хуже. Не помогли ни перестановки, ни тайм-аут тренерского штаба. К концу первого тайма «Ростов-Дон» добился перевеса в шесть голов – 16:10.



В начале второй части вечера удаление получила Эдуарда Аморим – ключевой игрок ростовского клуба. На какое-то время отрыв перестал увеличиваться и держался на отметке в 5-6 мячей. Однако даже без своего лидера подопечные Пера Юханссона играли заметно лучше. В концовке ЦСКА практически сдался, и разница почти доросла до десятка. Результат – лёгкая победа ростовского коллектива, 31:22.

У хозяев самыми результативными стали Грас Заади (8 точных бросков) и Юлия Манагарова (7 мячей). У ЦСКА лучше других бросала Ана Грос (8).

7 сентября «Ростов-Дон» будет принимать «Звезду» (Звенигород).

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