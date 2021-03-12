«Ростов-Дон» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Вторая игра 1/8 финала была почти формальностью. В первом поединке «Ростов-Дон» одержал победу в девять мячей (29:20). А на своей площадке отрыв был совсем крупным – чемпион России решил все вопросы уже в первые минуты, подтвердив статус фаворита не только конкретного противостояния, но и евросезона в целом.Дончанки сразу же деморализовали оппонента – 5:1. «Подравка» берёт тайм-аут, но и после него россиянки доминируют на площадке. Подшефные Пера Юханссона забивают по несколько голов подряд, а гостьи отвечают только лишь редкими одиночным точными бросками. Уже после получаса игры счёт был 24:11, надежды на спасение у хорваток, пожалуй, уже не было.Во второй части вечера «Подравка» прощалась с Лигой чемпионов текущего сезона. А «Ростов-Дон» в концовке сохранил силы и дал возможность проявить себя игрокам ближайшего резерва. Но даже в это время ростовчанки смотрелись предпочтительнее. Финальная сирена зафиксировала уверенный выигрыш «Ростов-Дона» – 42:24.Самыми забивными игроками встречи в составе хозяек стали Катарина Крпеж-Шлезак (9 голов) и Милана Таженова (6). У хорваток семь раз отличилась Деяна Милосавлевич.В остальных матчах 1/8 финала французский «Брест» прошёл датский «Эсбьерг» - 30:27 и 33:27, венгерский «Дьёр» был сильнее немецкого «Битигхайма» - 37:20 и 32:28, румынский «Бухарест» разбил «Рамнику» - 33:24 и 21:27, а второй российский клуб ЦСКА в валидольном матче обыграл-таки словенский «Крим» - 20:25 и 27:21.Свой очередной матч ростовчанки сыграют уже 17 марта в Москве против «Луча» в рамках чемпионата России.В Лиге чемпионов «Ростов-Дон» в четвертьфинале сразится с «Вайперсом» (Норвегия): 3-4 апреля - на выезде и 10-11 - на своей площадке.