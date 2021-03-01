«Ростов-Дон» победил «Астраханочку» и пробился в финал Кубка России

Финал четырёх Кубка России в этом году проводится в Ростове-на-Дону. «Донские красавицы» по традиции выступают в роли фаворитов мини-турнира. Едва ли кто-то будет в состоянии составить чемпиону конкуренцию. Второй клуб России (ЦСКА) вообще не добрался до этой стадии, поэтому всё уже решено.В первой полуфинальной игре была зафиксирована ничья в основное время: «Лада» (Тольятти) и «Звезда» (Звенигород) провели две серии пенальти – победа досталась «автозаводчанкам» - 31:30.«Ростов-Дон» же легко обыграл «Астраханочку». Крепкий клуб российской Суперлиги сопротивлялся, как мог, но не смог ничего поделать со звёздной командой чемпиона страны. Какое-то подобие борьбы было только в первые минуты. Уже начиная со второй трети первого тайма, наметилось явное преимущество «Ростов-Дона». Отрыв принялся расти, а в концовке тайма и вовсе совершил впечатляющий рывок. После тридцати минут игры на табло были удовлетворяющие ростовских болельщиков цифры - 17:11.Во втором тайме «Астраханочка» постаралась максимально не дать себя размазать. О победе едва ли кто-то думал, но проигрывать совсем крупно никто не хотел. Отрыв понемногу рос, но ростовчанки тоже сбавили обороты, явно сберегая силы. Итоговый результат – 30:20 в пользу «Ростов-Дона».Дарья Самохина из «Астраханочки» стала самым результативным игроком вечера – 7 голов. У ростовчанок Анны Сень и Полины Кузнецовой – по 6 точных бросков.3 марта пройдут финалы. В малом в борьбе за почётное третье место сойдутся звенигородская «Звезда» и «Астраханочка», а в основном за трофей поспорят «Ростов-Дон» и «Лада».