В Волгодонске пенсионер задохнулся при пожаре в квартире

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области 72-летний мужчина задохнулся при пожаре в квартире. Происшествие случилось 30 апреля на улице Королева, 6.Предварительно, огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома. Пламя распространилось на большой площади, и дым заполонил подъезд. Тогда соседи вызвали на место сотрудников МЧС.Спасатели эвакуировали жильцов и принялись тушить квартиру. Там они обнаружили тело 72-летнего хозяина.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасти мужчину не удалось. Он надышался угарным газом и скончался на месте. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.