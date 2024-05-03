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В Волгодонске пенсионер задохнулся при пожаре в квартире

В Волгодонске пенсионер задохнулся при пожаре в квартире
В городе Волгодонске Ростовской области 72-летний мужчина задохнулся при пожаре в квартире. Происшествие случилось 30 апреля на улице Королева, 6.

Предварительно, огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома. Пламя распространилось на большой площади, и дым заполонил подъезд. Тогда соседи вызвали на место сотрудников МЧС.

Спасатели эвакуировали жильцов и принялись тушить квартиру. Там они обнаружили тело 72-летнего хозяина.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасти мужчину не удалось. Он надышался угарным газом и скончался на месте. Причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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