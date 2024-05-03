В ходе СВО погиб замкомандира взвода из Ростовской области

Фото: ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат N14

В ходе специальной военной операции погиб 32-летний боец из Ростовской области. Жизнь Владимира Чугайнова оборвалась во время выполнения боевой задачи.Мужчина вырос в городе Волгодонске. В 2008 году он окончил школу-интернат № 14. Спустя четыре года он был призван на срочную службу в армию. После демобилизации вернулся к гражданской жизни.Второй раз Владимир получил повестку в октябре 2022 года, оказавшись в числе мобилизованных. В ходе спецоперации мужчина получил должность заместителя командира взвода.О смерти бойца стало известно 27 апреля. При каких обстоятельствах он погиб, не сообщается.У Владимира остались жена и двое детей.