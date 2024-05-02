Фото: Ростов ру

Появилась праздничная программа мероприятий ко Дню Победы в Ростове. Об этом сообщил глава администрации города.- Совсем скоро мы отметим 79-ю годовщину Великой Победы. Сейчас в городе идет активная подготовка к празднованию. Так, запланировано около 200 локальных мероприятий, - написал Алексей Логвиненко.В ДГТУ 6 мая пройдет военно-патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам…». Там состоится ежегодный военный парад студентов-курсантов из Ростовской области, выставки, конкурсы и спортивные соревнования.«Поезд Победы» приедет в Ростов 8 мая. Музейный состав из 10 тематических вагонов расположится на главном ж/д вокзале. В этот же день выездными концертами во дворах поздравят ветеранов войны.Главные события пройдут 9 мая. В Покровском сквере запланирован концерт «Песни военных лет» муниципального джазового оркестра Кима Назаретова. Также жители города смогут увидеть выступления фронтовых бригад на военных автомобилях - «полуторках». На трамвайной платформе «Великий путь Победы» выступят творческие коллективы.А 10 мая в парке имени Максима Горького состоится фестиваль казачьей народной культуры. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате.