Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России

Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России
Валерий Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России. Об этом главный тренер «желто-синих» рассказал в интервью с «Матч ТВ».

- Можно все на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство. Когда с трех, четырех, пяти, восьми метров бьем во вратаря или мимо ворот, грешить можно только на реализацию. Все остальное по игре. К ребятам претензий быть не может, — добавил Карпин.

Напомним, 2 мая состоялась игра «Ростова» против «Балтики» в рамках 27-го тура РПЛ. Однако «желто-синие» потерпели поражение со счетом 0:1 в пользу команды из Калининграда. После итогового матча они завершили борьбу за Кубок России.
Фото:Николай Викулов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.