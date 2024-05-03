Фото:Николай Викулов

Валерий Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России. Об этом главный тренер «желто-синих» рассказал в интервью с «Матч ТВ».- Можно все на удачу свалить, но можно посетовать на спокойствие, мастерство. Когда с трех, четырех, пяти, восьми метров бьем во вратаря или мимо ворот, грешить можно только на реализацию. Все остальное по игре. К ребятам претензий быть не может, — добавил Карпин.Напомним, 2 мая состоялась игра «Ростова» против «Балтики» в рамках 27-го тура РПЛ. Однако «желто-синие» потерпели поражение со счетом 0:1 в пользу команды из Калининграда. После итогового матча они завершили борьбу за Кубок России.