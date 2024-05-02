В Ростове переставили камеры, фиксирующие нарушения ПДД
В Ростове передвинули несколько уличных камер, которые фиксируют нарушения ПДД. О плановой ротации приборов 2 мая сообщил глава администрации города на своей странице в социальных сетях.
В числе новых адресов местоположения камер – улицы Малиновского, 196 и Таганрогская, 191. Там комплексы направлены на встречное направление. Кроме того, появилась новая камера на проспекте Стачки, 15.
Всего в донской столице насчитывается более сотни подобных камер видеофиксации. На их годовое обслуживание тратят десятки миллионов рублей. Например, в 2024-м за 40 миллионов рублей подрядчик проводит диагностику систем электропитания, проверяет работу устройств в различных режимах, следит за их целостностью и отсутствием повреждений, чистит от грязи и пыли, регулирует объективы камер, фиксирует показания счетчика.
Камеры видеофиксации, по сути, выполняют часть работы сотрудников ГАИ. Они делают снимки нарушений ПДД (обгон, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, остановка или стоянка при запрещающем знаке, движение по обочине и тротуарам), а также распознают госномер транспорта и направляют записи в информационную систему ГИБДД. Устройства работают круглосуточно при любых погодных условиях.