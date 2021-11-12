«Ростов-Дон» переиграл в гостях «Подравку»

Фото: ГК «Ростов-Дон»

В прошлом чемпионате подшефные Пера Юханссона без особых проблем два раза превзошли хорваток в первом раунде плей-офф. Но в этот раз матч выдался очень и очень напряжённым.В первой части встречи «Подравка» играла лучше. Хорватки вели в счёте - 3:1, 8:4, 9:6. Но затем «Ростов-Дон» принялся сокращать отрыв. На последних секундах тайма Анна Сень сравняла счёт – 13:13 после первого тайма.Вторая часть встречи прошла под диктовку россиянок. «Ростов-Дон» был впереди на протяжении всего тайма, хотя отрыв этот и не был таким уж большим. За несколько минут до финальной сирены «жёлто-чёрные» ведут - 23:19. В концовке ростовчанки пропускают трижды подряд, но победу удалось удержать. Итог – выигрыш с минимальным перевесом, 23:22.Юлия Манагарова и Грас Заади забили по 5 голов. У хорватской команды Бианка Базалью была лучшей – 7 попаданий.Следующий матч «Ростов-Дон» сыграет 17 ноября на своей площадке против «Лады» из Тольятти в рамках российской Суперлиги. В Лиге чемпионов дончанки сыграют 20 ноября, когда дома примут ту же «Подравку».