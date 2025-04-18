Суд ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Экострой-Дон»

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В отношении ООО «Экострой-Дон» ввели процедуру наблюдения. Решение принял арбитражный суд Ростовской области.В декабре 2024 года московское НАО «Финансовые системы» НАО направило иск с требованием признать компанию по вывозу мусора банкротом. В лизинговой организации отметили, что «Экострой-Дон» задолжал им более 19 миллионов рублей. Спустя пять месяцев разбирательств требования признали обоснованными.В рамках процедуры наблюдения будет проведен анализ финансового состояния компании, а также составлен реестр кредиторов. Отчет предоставят на заседании 15 июля.Напомним, что ООО «Экострой-Дон» лишили статуса регоператора в январе 2025 года. Поводом для этого стали многочисленные жалобы на работу организации.