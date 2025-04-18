Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Суд ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Экострой-Дон»

Суд ввел процедуру банкротства в отношении ООО «Экострой-Дон»
В отношении ООО «Экострой-Дон» ввели процедуру наблюдения. Решение принял арбитражный суд Ростовской области.

В декабре 2024 года московское НАО «Финансовые системы» НАО направило иск с требованием признать компанию по вывозу мусора банкротом. В лизинговой организации отметили, что «Экострой-Дон» задолжал им более 19 миллионов рублей. Спустя пять месяцев разбирательств требования признали обоснованными.

В рамках процедуры наблюдения будет проведен анализ финансового состояния компании, а также составлен реестр кредиторов. Отчет предоставят на заседании 15 июля.

Напомним, что ООО «Экострой-Дон» лишили статуса регоператора в январе 2025 года. Поводом для этого стали многочисленные жалобы на работу организации.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.