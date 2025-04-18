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ФК «Ахмат» оштрафован после матча с «Ростовом» на 50 тысяч рублей

ФК «Ахмат» оштрафован после матча с «Ростовом» на 50 тысяч рублей
Футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч рублей после матча с командой «Ростов». Об этом сообщил Артур Григорьянц, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Причиной штрафа стало отключение света на стадионе. 

Игра состоялась 12 апреля на стадионе «Ахмат Арена». На 70-й минуте внезапно погасло освещение, и матч был приостановлен на восемь минут. После устранения неполадок игра продолжилась.

Несмотря на технические проблемы, «Ахмат» одержал победу со счётом 2:1.
Фото: соцсети
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