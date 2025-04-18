Пловчиха Юлия Ефимова не прошла отбор на чемпионат мира

Фото: соцсети Юлии Ефимовой

Трехкратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не прошла отбор на чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».На чемпионате России в Казани, который завершится 18 апреля, Ефимова не смогла выйти в финал на дистанции 200 метров брассом. Ранее она также не прошла квалификацию на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат мира, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.Юлия Ефимова родилась в Грозном, но в 1994 году, во время Первой чеченской войны, семья переехала в Волгодонск. Её тренировали в СДЮШОР № 2. В 2005 году она переехала в Таганрог, где до 2011 года занималась под руководством заслуженного тренера России Ирины Вятчаниной.