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Под колеса легковушки в Ростове попал 15-летний подросток

Под колеса легковушки в Ростове попал 15-летний подросток

В Ростовской области легковой автомобиль совершил наезд на пятнадцатилетнего велосипедиста. Информация об этом поступила из областной Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 апреля около половины восьмого утра на трассе, соединяющей Жуковское и Летник. По предварительным данным, 39-летний мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ 217050», ехал в сторону Жуковского. Одновременно с ним по той же дороге, но навстречу, двигался 15-летний подросток на велосипеде.

Школьник планировал повернуть налево, но не предупредил других участников движения соответствующим жестом. В результате водитель автомобиля не успел среагировать и избежать столкновения с подростком.

Представители ГИБДД Ростовской области уточнили, что пострадавший мальчик был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Дондей
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