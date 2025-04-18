Группа «Эталон» анонсировала проект нового комфортабельного района в Ростове

Фото: Группа «Эталон».

Отраслевой строительный форум «Ступени.Рост» проходит в Ростове-на-Дону. Участие принимают представители агентств недвижимости, страховых компаний, девелоперы и другие эксперты. Мероприятие посетил также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Главными темами обсуждения стали новые стратегии развития строительной отрасли, внедрения инновационных технологий и укрепления позиций на рынке. Группа «Эталон» представила концепцию нового микрорайона «Рождественский». Он расположится в Железнодорожном районе и станет частью общего плана развития ростовской агломерации.В рамках проекта строительство запланировано в бывшей промзоне. Территория преобразится и получит новую жизнь. Там появятся уютные дома малой и средней этажности с видом на реку Дон. Вместе с жилой застройкой будут возведены все необходимые социальные объекты для комфорта людей. Это школы, детские сады, медицинские центры, магазины, а также парк площадью более 100 гектаров и набережная.Развитая дорожная сеть и создание бизнес-центров непосредственно в районе позволят минимизировать транспортную нагрузку, позволят жителям «Рождественского» работать прямо рядом с домом и превратят новую территорию не в очередной спальный район, а в один из центров притяжения Ростова-на-Дону.Более 200 гектаров частной земли для парков и скверов планируется благоустроить. Важно отметить, что пространство будет передано в общее пользование.- «Эталон» создает не просто жилье, а полноценное пространство для жизни, где гармонично сочетаются современная архитектура, природный ландшафт и вся необходимая инфраструктура, - поделился директор Группы «Эталон» в Ростове и Ростовской области Денис Смирнов. - «Рождественский» станет качественно новым форматом жилой среды для Ростова-на-Дону.Старт реализации проекта намечен на 2026 год. Полностью его реализовать планируют в 2047 году.Группа «Эталон» является одним из лидеров на российском рынке недвижимости. Компания была основана в 1987 году. На сегодняшний день она является крупнейшим федеральным игроком в сфере девелопмента и строительства в России. За многолетнюю работу «Эталон» реализовал более 9 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Группа «Эталон» работает над проектами в крупных городах страны: Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и т. д.