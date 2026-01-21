РФС оштрафовал «Ростов»

Фото: Фк Ростов

Российский футбольный союз РФ удовлетворил запрос «Зенита» о погашении долга «Ростова» по трансферу футболиста Александра Тарасова. Об этом сообщает официальный сайт.Летом 2025 года 20-летний футболист перешёл в команду из Ростова. В текущей кампании Тарасов принял участие в шести играх за «Ростов».Клуб из Санкт-Петербурга требовал взыскать с донского клуба задолженность за трансфер Александра Тарасова. В решении арбитража «Ростов» не только обязали выплатить долг, но и назначили штрафные санкции за невыполнение предыдущего судебного вердикта по этому вопросу.Как уточнили в палате по разрешению споров, ФК «Ростов» обязуется оплатить указанный штраф в течение 30 дней с момента вступления данного постановления в силу.«Ростов» уже столкнулся с ограничениями FIFA из-за предыдущих финансовых проблем, и новое препятствие только усугубляет его положение.