Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

РФС оштрафовал «Ростов»

РФС оштрафовал «Ростов»
Российский футбольный союз РФ удовлетворил запрос «Зенита» о погашении долга «Ростова» по трансферу футболиста Александра Тарасова. Об этом сообщает официальный сайт.

Летом 2025 года 20-летний футболист перешёл в команду из Ростова. В текущей кампании Тарасов принял участие в шести играх за «Ростов».

Клуб из Санкт-Петербурга требовал взыскать с донского клуба задолженность за трансфер Александра Тарасова. В решении арбитража «Ростов» не только обязали выплатить долг, но и назначили штрафные санкции за невыполнение предыдущего судебного вердикта по этому вопросу.

Как уточнили в палате по разрешению споров, ФК «Ростов» обязуется оплатить указанный штраф в течение 30 дней с момента вступления данного постановления в силу.

«Ростов» уже столкнулся с ограничениями FIFA из-за предыдущих финансовых проблем, и новое препятствие только усугубляет его положение.
Фото: Фк Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.