В Ростовской области за 19 апреля произошло десять техногенных пожаров, которые были оперативно ликвидированы. В результате происшествий никто не пострадал, как сообщили в региональном управлении МЧС.Спасатели также выезжали на место двух дорожно-транспортных происшествий. Для ликвидации последствий этих инцидентов были задействованы 176 человек и 44 единицы специальной техники.На утро 20 апреля в семи муниципалитетах запланировано проведение 23 мероприятий по выжиганию сухой растительности.