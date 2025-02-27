Полузащитник "Ростова" Родриго Саривия не прибыл в Россию ко второму этапу РПЛ

Фото: ФК Ростов

Старт второй половины российского чемпионата-2024/25 обещает стать тяжелым испытанием для "Ростова". В течение недели клуб покинули главный наставник Валерий Карпин и важный полузащитник Данил Глебов. Положение усугубляется отсутствием уругвайца Родриго Саравия, который не прибыл на зимние тренировки в ОАЭ и не вернулся в Россию к возобновлению РПЛ.Саравия заявил о желании продолжить карьеру в Аргентине, где у него есть предложения от двух команд. Однако, его контракт с "Ростовом" действует до 2029 года, и клуб готов рассмотреть только вариант продажи игрока. Предполагаемая цена на Саравия может оказаться непомерно высокой, что сделает его трансфер невозможным. Однако подтвержденной информации по этому поводу нет.Вероятно, футболист все еще находится в Латинской Америке и пропустит первый матч "Ростова" в 2025 году против "Динамо".Как ранее сообщал «Матч ТВ», «Ростов» может подать в суд на своего полузащитника, если стороны не смогут прийти к соглашению. Отметим, что для донского клуба летняя покупка полузащитника обошлась в 1,95 миллиона евро.