Власти Ростова сообщили, на какие маршруты пустят новые автобусы
Власти Ростова сообщили, на какие маршруты пустят новые автобусы. Перевозчик «Ростовпассажиртранс» весной 2026 года в лизинг приобрел 90 новых автобусов (70 автобусов большой вместимости и 20 особо большой вместимости, так называемые «гармошки»).
По данным городской администрации, новые единицы техники пустят на маршруты №№ 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16а, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94 и 96.
Планируется, что новые автобусы выйдут по указанным направлениям в мае.