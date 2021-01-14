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Полузащитник ФК «Ростов» приступил к тренировкам после травмы

Полузащитник ФК «Ростов» приступил к тренировкам после травмы
Один из полузащитников футбольного клуба «Ростов» приступил к тренировкам. Кенто Хашимото присоединился к сборам команды в Испании.

27-летний хавбэк получил травму во время встречи «желто-синих» и «Рубина» 22 ноября. Он столкнулся с одним из игроков соперников, из-за чего сильно повредил колено. Хашимото выбыл из команды до конца сезона, пока проходил реабилитацию.

Теперь футболист готов к сборам. При этом он все еще восстанавливается. Кенто также остается лидером по забитым голам за предыдущий сезон – пять мячей.

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