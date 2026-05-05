Затор длиной более пяти километров сковал движение под Шахтами. Об этом свидетельствуют показатели Яндекс Карт к полудню 5 мая.Пробка образовалась на 991-м километре автодороге М-4 «Дон» возле поселка Аютинский. Его протяженность составляет более пяти километров.Предположительно, затруднение движения связано с дорожными работами. Также местные жители сообщают о ДТП на этом участке.Автовладельцам рекомендуется учитывать ситуацию при планировании своих маршрутов.