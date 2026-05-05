В Ростове разыскивают пропавшую 31-летнюю женщину из Таганрога. Кристины Гросул не отвечает на звонки с 4 мая.По словам отца пропавшей Юрия, дочь не вышла на работу после выходных. Ее подруга рассказала, что Кристина собиралась в Ростов на встречу со знакомым, больше информации нет.- О каких-либо поездках Кристина мне не сообщала, - рассказывает DonDay Юрий. - Она может находиться и в других районах. Заявление в полицию написали.Кристина невысокого роста (около 150-155 см), вьющиеся русые волосы, худощавая. Была одета в черную юбку до колена, черные колготки, светлую вязаную шапку и светлую куртку с капюшоном и темной подкладкой.Если вы видели или знаете, где может находиться Кристина, сообщите по номеру телефона: +7-952-574-00-59 (Юрий).