Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове разыскивают пропавшую 31-летнюю женщину из Таганрога

В Ростове разыскивают пропавшую 31-летнюю женщину из Таганрога
В Ростове разыскивают пропавшую 31-летнюю женщину из Таганрога. Кристины Гросул не отвечает на звонки с 4 мая.

По словам отца пропавшей Юрия, дочь не вышла на работу после выходных. Ее подруга рассказала, что Кристина собиралась в Ростов на встречу со знакомым, больше информации нет.

- О каких-либо поездках Кристина мне не сообщала, - рассказывает DonDay Юрий. - Она может находиться и в других районах. Заявление в полицию написали.

Кристина невысокого роста (около 150-155 см), вьющиеся русые волосы, худощавая. Была одета в черную юбку до колена, черные колготки, светлую вязаную шапку и светлую куртку с капюшоном и темной подкладкой.

Если вы видели или знаете, где может находиться Кристина, сообщите по номеру телефона: +7-952-574-00-59 (Юрий).
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика