Сергей Песьяков - лучший игрок матча ФК «Ростов» - «Зенит»

Лучшим игроком встречи ФК «Ростов» с «Зенитом» стал вратарь Сергей Песьяков. Он получил 4,8 из 5 баллов по итогам зрительского голосования. Матч состоялся 27 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.Во время матча в рамках Премьер-Лиги Сергей Песьяков многократно отражал опасные удары. Благодаря профессионализму 32-летнего вратаря «сине-желтые», оставшись в меньшинстве, смогли сохранить равный счет.Сергей Песьяков играет в «Ростове» с 2011 года, однако покидал команду на небольшой период. Он по праву является основным вратарем донской команды, ведь на протяжении этих лет показывал достойную игру.Также в пятерку лучших вошел гамбийский нападающий Али Соу, дважды забивший гол в матче против «Зенита». Он набрал 4,7 балла. На третьем месте оказался полузащитник Хорен Байрамян, набрав 4,4 балла. Во время встречи с петербургским клубом он нанес решающий дальний удар, который Али Соу удачно отрекошетил в ворота противников. Также в пятерку вошли полузащитник Матиас Норманн (4,1 балла) и защитник Алексей Козлов (4).