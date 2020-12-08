Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев перенес операцию на ахилле

Полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева прооперировали. Хирургическое вмешательство понадобилось после того, как спортсмен получил разрыв ахиллова сухожилия.«Операция прошла успешно, а главное, вовремя», — написала Алана Мамаева у себя в микроблоге.Причиной разрыва ахиллова сухожилия может быть прямая травма (например, удар ногой в область сухожилия), чаще сухожилие разрывается из-за резкого сокращения икроножной и камбаловидной мышц. Обычно разрыв ахиллова сухожилия происходит на фоне повторных микротравм, обусловленных чрезмерной нагрузкой.Теперь футболисту придется пройти курс реабилитации. До конца года он точно не выйдет на поле. Когда спортсмен сможет приступить к тренировкам, пока не известно.