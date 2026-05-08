Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове после атаки БПЛА специалисты взяли пробы воздуха

В Ростове после атаки БПЛА специалисты взяли пробы воздуха
В Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников 8 мая региональный Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха. Специалисты взяли пробы в жилых районах города и провели их анализ.

По данным ведомства, результаты исследований показали, что уровень приоритетных загрязняющих веществ в атмосфере соответствует установленным нормам.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, возгораний в Ростове-на-Дону зафиксировано несколько, они произошли в Первомайском и Железнодорожном районах.

Глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян сообщил, что в Чалтырском сельском поселении, расположенном в 21 километре от Ростова, беспилотники повредили жилые дома, автомобили и объекты в юго-восточной промышленной зоне.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика