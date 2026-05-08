В Ростове после атаки БПЛА специалисты взяли пробы воздуха

В Ростове-на-Дону после ночной атаки беспилотников 8 мая региональный Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха. Специалисты взяли пробы в жилых районах города и провели их анализ.По данным ведомства, результаты исследований показали, что уровень приоритетных загрязняющих веществ в атмосфере соответствует установленным нормам.По информации губернатора Юрия Слюсаря, возгораний в Ростове-на-Дону зафиксировано несколько, они произошли в Первомайском и Железнодорожном районах.Глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян сообщил, что в Чалтырском сельском поселении, расположенном в 21 километре от Ростова, беспилотники повредили жилые дома, автомобили и объекты в юго-восточной промышленной зоне.