Семь игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

На финальный сбор национальной команды России вызваны семь гандболисток из клуба «Ростов-Дон». Об этом сообщили в пресс-службе донских красавиц.В сборную вызваны левая крайняя Кристина Кожокарь, линейная Ксения Макеева, правая крайняя Юлия Манагарова, вратари Виктория Калинина и Галина Габисова, левая полусредняя Владлена Бобровникова и полусредняя Анна Вяхирева. Они отправятся на тренировки 22 Ноября в Новогорск, а уже 25 ноября – в Польшу, где проведут две контрольных встречи.Чемпионат Европы пройдет с 3 по 20 декабря в Дании.