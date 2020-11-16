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Семь игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

Семь игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России
На финальный сбор национальной команды России вызваны семь гандболисток из клуба «Ростов-Дон». Об этом сообщили в пресс-службе донских красавиц.

В сборную вызваны левая крайняя Кристина Кожокарь, линейная Ксения Макеева, правая крайняя Юлия Манагарова, вратари Виктория Калинина и Галина Габисова, левая полусредняя Владлена Бобровникова и полусредняя Анна Вяхирева. Они отправятся на тренировки 22 Ноября в Новогорск, а уже 25 ноября – в Польшу, где проведут две контрольных встречи.

Чемпионат Европы пройдет с 3 по 20 декабря в Дании.

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