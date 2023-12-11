«Пересвет-ЮФУ» уступил на выезде «Вологде-Чевакате» – 58:65

Фото: БК «Пересвет-ЮФУ»

В очередной игре чемпионата страны среди команд Суперлиги ростовчанки проиграли в Вологде.В первом и второй отрезках вечера соперники играли на равных. К большому перерыву на табло было равенство – 39:39. В третьей части поединка «пчёлы» оторвались на три балла, а в концовке «пантеры» так и не сумели спастись. Итог – проигрыш «Пересвета-ЮФУ», 58:65.По индивидуальной статистике, у гостей самыми полезными были Александра Кирина (17 баллов), Елизавета Зайцева (17) и Виктория Яковлева (10). У «пчёл» 18 очков набила Кристина Корд.В остальных встречах дня в Суперлиге «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) победил «Спартак» (Ногинск) – 71:59, «Энергия» (Иваново) была сильнее «Спарты энд К-2» (Видное) – 71:55, «Казаночка» одолела «Ставропольчанку-СКФУ» – 66:55, а «Спартак» (Санкт-Петербург) разгромил «Платов» (Новочеркасск) – 102:62.13 декабря «Пересвет-ЮФУ» сразится с петербургским «Спартаком». В таблице дончанки пока на 11-м месте из 13.