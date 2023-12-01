«Пересвет-ЮФУ» уступил «Спарте энд К-2» с крупной разницей 50:77

Фото: БК «Пересвет-ЮФУ»

В очередной игре чемпионата России ростовский клуб принимали подмосковную «Спарту энд К-2». И не преуспел.В первой же четверти стало ясно, что пурпурным пока крайне тяжело тягаться даже с такими соперниками – 14:30 после десяти минут игры. Не слишком сильно улучшилась ситуация и во второй части вечера. А в третьем отрезке поединка «пантеры» и вовсе отстали - 10:29 и 38:72 в общем. В концовке интриги уже не было. Итог – 50:77, поражение «Пересвета-ЮФУ».По индивидуальной статистике у «пантер» лучшими стали Александра Кирина (14 баллов), Виктория Яковлева (13) и Елизавета Зайцева (10). У «спартанок» Анастасия Сергиенко, Александра Панченко и Мария Семёнова набрали по 15 очков.В остальных встречах вечера в Суперлиге «Энергия» (Иваново) победила «Ставропольчанку-СКФУ» 67:53, «МБА-2» (Москва) была сильнее «Казаночки» 61:36, а «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) разгромил «Платов» (Новочеркасск) 121:32.4 декабря «Пересвет-ЮФУ» принимает «УГМК-Юниор». В пока в таблице Суперлиги пурпурные занимают 11 строчку из 13.