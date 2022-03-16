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Нападающий ФК «Ростов» Альмквист перейдет в сборную Нидерландов

Нападающий ФК «Ростов» Альмквист перейдет в сборную Нидерландов

Нападающего ФК «Ростов», 22-летнего Понтуса Альмквиста, арендовала нидерландская сборная. С 17 марта он перешел в команду «Утрехт», сообщается на официальном сайте сборной Нидерландов.

Как ранее сообщалось, форвард решил приостановить до 30 июля контракт с ростовской командой. Клуб пошел ему навстречу и также заморозил все соглашения. Судя по данным портала transfermarkt, аренда обойдется нидерландской команде в три миллиона евро.

Альмквист перешел в ФК «Ростов» осенью 2020 года из шведского «Норрчепинга». В чемпионате России за два сезона он сыграл в 37 играх. Спортсмен трижды поразил ворота соперника и отдал столько же голевых передач.
Фото: ФК «Ростов»
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