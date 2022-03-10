Защитника ФК «Ростов» арендовала сборная Швеции

Фото: Яндекс.Новости

Защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича арендовал шведский клуб «Мальмё». 23-летний спортсмен будет играть за эту команду до конца 2022 года. Информация об этом 11 марта появилась на официальном сайте «желто-синих».В донскую сборную Деннис Хаджикадунич перешел в 2018 году. За все это время он провел в составе команды 69 матчей. Из них десять - в текущем розыгрыше чемпионата России. Однако 23-летний футболист никаких выдающихся результатов не показал.Судя по данным сайта transfermarkt, изначально игрок оценивался в 300 тысяч евро. Но после перехода Хаджикадунича в «Ростов», его стоимость составила уже два миллиона евро.