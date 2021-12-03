На зарплату игроков ФК «Ростов» уходит 22 миллиона рублей в неделю

Фото: ФК «Ростов».

Стало известно, сколько зарабатывают игроки футбольного клуба «Ростов». По информации портала Salary Sport, на зарплаты «желто-синим» тратят более миллиарда рублей в год, или 22 миллиона в неделю.Самым высокооплачиваемым игроком стал центральный защитник Баштуш. Каждую неделю счет ангольца пополняется на 3,2 миллиона рублей. В год это составляет 167 миллионов рублей.Гамбийский нападающий Али Соу зарабатывает почти в два раза меньше - 1,8 миллиона рублей в неделю, или 96,7 миллиона в год. Тройку самых дорогих игроков замыкает полузащитник Кенто Хашимото из Японии. Он получает около 1,5 миллиона рублей в неделю, или 81 - в год.Нападающий Дмитрий Полоз и центральный защитник Деннис Хаджикадунич зарабатывают по 76,3 миллиона рублей в год. Немного дешевле ФК «Ростов» обходится защитник Максим Осипенко - 72 миллиона.По 66 миллионов рублей получают защитник Денис Терентьев, полузащитник Данил Глебов и вратарь Сергей Песьяков. Банковский счет нападающего Николая Комличенко каждую неделю пополняется на 1,1 миллиона рублей, или на 61 - в год.Шведский нападающий Понтус Алмквист получает почти 60 миллионов рублей в год. Еще 44,7 миллиона уходит на зарплату полузащитника Павла Мамаева, известного скандальными судебными разбирательствами. В конце 2021 года у футболиста заканчивается контракт с «желто-синими». Останется ли Мамаев в следующем году в донском клубе, пока не известно.Остальные спортсмены получают менее 700 тысяч рублей в неделю. Даже любимчик болельщиков полузащитник Хорен Байрамян зарабатывает 400 тысяч рублей. В год его гонорар составляет 20,3 миллиона рублей.У молодых спортсменов, недавно пополнивших состав ФК, зарплаты поскромнее. 18-летний Данила Сухомлинов получает 51 тысячу рублей в неделю, а 17-летний Виктор Мелехин - 21,5 тысячи рублей.